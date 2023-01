Aviaria in Europa | una mutazione del virus preoccupa gli esperti

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo il Covid-19, l’influenza. Sebbene non sia mai andata via del tutto, la malattia sembra essere tornata incon un’altra veste. Nuovi focolai delsono stati identificati in Francia e in Spagna. E la scoperta di una raradel H5N1 in un allevamento di visoni in Galizia, al nord-ovest della Spagna, sembra aver sdoganato la trasmissione da mammifero a mammifero. La scoperta è stata pubblicata in uno studio della rivista Eurosurveillance insieme all’analisi della sequenza genetica del, chegli. Precedentemente, nel New England era avvenuta un’altra epidemia tra mammiferi, ma nelle foche, quindi in animali selvatici difficili da studiare e controllare. Ilidentificato in Galizia appartiene alla ...