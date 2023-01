Avellino fumata bianca per Marconi | ecco i dettagli dell’accordo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Michelepuò dirsi un nuovo giocatore dell’. Dopo settimane d’attesa, in serata è arrivata laper il trasferimento dal Süditorl in Irpinia. L’attaccante nella giornata di domani sarà nel capoluogo per il primo allenamento agli ordini del tecnico, Massimo Rastelli. Nato a Massa Marittima in provincia di Grosseto il 13 maggio 1989, 183 centimetri, ambidestro,è un attaccante, punta centrale con una prestanza fisica importante e buone doti tecniche, efficace nel gioco aereo.firmerà un contratto di due anni e mezzo con l’, quindi fino al 30 giugno 2025. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

