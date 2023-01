Autostrade per l' Italia - Arriva il sistema per spostare velocemente le barriere

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 30 gennaio 2023)per l'ha avviato il test, sui tratti liguri di propria competenza, di un nuovodi lavorazione, denominato Road Zipper System, progettato per ridurre la durata dei cantieri e tutelare la sicurezza dei lavoratori. La tecnologia consente diuna barriera di separazione posta tra flussi di traffico contrapposti utilizzando uno specifico macchinario che non richiede la presenza su strada di personale e non costringe alla chiusura di carreggiate. Brevetto americano. Road Zipper, originario degli Usa e impiegato per esempio per il Golden Gate di San Francisco, è utilizzato nei cantieri attualmente attivi per l'ammodernamento dell'A26 Voltri-Gravellona Toce e permette l'apertura o la chiusura di una corsia in tempi rapidi, in funzione anche del mutare delle condizioni del traffico. La ...