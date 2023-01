Autonomia | i paletti della Meloni | no cittadini serie A e B Nervosismo Lega

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Non la nomina mai, ma la scelta stessafrase - quel riferimento alla necessità di non creare, territori o servizi "diA eB" - basta da sola a evocare il tema: quell'differenziata tanto cara allache preoccupa le Regioni del Sud (comprese quelle a guida centrodestra) e non solo, viste le critiche di opposizioni, sindacati, Confindustria. A fornire l'occasione a Giorgiaper tornare sul cavallo di battaglia"unitànazione" è l'evento 'Polis' di Poste italiane, una sorta di 'sportello unico' per l'erogazione di servizipubblica amministrazione rivolto ai 16 milioni di italiani residenti nei circa 7000 comuni con meno di 15.000 abitanti. "Noi - spiega - ...