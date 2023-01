(Di lunedì 30 gennaio 2023) Una nuova bozza. Quella che domani il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli porterà in preconsiglio, è la quarta in meno di tre mesi. L?differenziata sta...

La batteria più capiente, 22 kWh, permette di arrivare a 190 km di. Dacia Spring L'auto ... Come controllare idell'Ecobonus Come faccio ad essere sicuro che gli incentivi sulle auto ......la sovranità europea - o come si vorrà chiamare - è l'iniziativa giusta non solo per l'strategica, la sostenibilità energetica, un'efficace difesa militare. Potrà anche dotarsi dei...

Autonomia, fondi per colmare il divario tra Nord e Sud: che fine hanno fatto Fermi da due anni ilmessaggero.it

Regionalizzazione, il Friuli Venezia Giulia chiede più autonomia. Fondi regionali per pagare i supplenti Orizzonte Scuola

Autonomia, beffa sui nuovi fondi: erano già previsti nel Pnrr ilmessaggero.it

Autonomia, stop di Tajani: «Fondi per Centro e Sud, l’Italia non sia divisa». Calderoli: «Io vado avanti»» ilmessaggero.it

«Più attrattività con lo sviluppo di infrastrutture» Il Sole 24 ORE

Diversi, certo, perché l’autonomia differenziata per il sindaco Gaetano Manfredi è fumo negli occhi «sono chiacchiere da bar, discussione che non mi appassiona è ...Una nuova bozza. Quella che domani il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli porterà in preconsiglio, è la quarta in meno di tre mesi. L’autonomia differenziata ...