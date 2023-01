Australian Open 2023 | Nadal saluta il trionfo di Djokovic | “Risultato straordinario”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Rafaelsi è congratulato con Novakper il “” di eguagliare il suo record di 22 titoli del Grande Slam vincendo l’di domenica.condividono il record per il maggior numero di tornei Slam vinti da un giocatore maschio dopo che il 35enne serbo ha battuto Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) al Melbourne Park. La superstar serba è anche tornata in cima alla classifica con il decimo titolo all’si recheranno all’di Francia a maggio con l’obiettivo delnumero 23. Lo spagnolo, ...

E' dolce il day after di Novak Djokovic dopo il decimo trionfo agli: 'Sono stato bravo a non farmi condizionare da fattori esterni, tante cose sono successe negli ultim giorni. Ho superato molte difficoltà, ero nervoso. Ho ancora tante energie, mi ...Al di là dei numeri (10e 22 Slam), è come conquista i titoli a segnare l'era Djokovic, a detta di Mats Wilander, ex tennista e commentatore di Eurosport: "Djokovic ha modernizzato il suo tennis ancor di più, ...

