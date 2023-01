Australia | la capsula radioattiva smarrita dal gigante delle miniere Rio Tinto

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Inè statauna, minuscola ma potenzialmente letale, che ha una grandezza di 6 millimetri per 8. Sarebbe caduta da un camion nell’Ovest del Paese, tra Perth e Newman. In seguito all’accaduto, l’aziendana Rio– a cui appartiene la– già impopolare in patria per aver scavato in un sito sacro, si è detta “dispiaciuta“: “È molto preoccupante“. Ilminerario Riosmarrisce unaOperazioni minerarie condotte dall’azienda Rio– Photo Credits Carla GottgensLa minuscola, che misura appena 6 millimetri per 8, è “in grado di causare pesanti ...

