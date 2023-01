Australia | la capsula radioattiva minuscola | ma potenzialmente letale smarrita dal gigante delle miniere Rio Tinto

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La(che misura 6 millimetri per 8) sarebbe caduta da un camion nell’Ovest del Paese, tra Perth e Newman. L’azienda già impopolare in patria per aver scavato in un sito sacro, si è detta «dispiaciuta»: «È molto preoccupante»

Fortunatamente si tratta di una zona desertica, fra le meno popolate d', ma questo non esclude che qualcuno entri a contatto con lae, senza sapere cosa contiene, la tenga con sé ...I servizi di emergenza dell'Occidentale hanno chiesto aiuto ad altri Stati australiani e al governo federale per il ritrovamento della, poiché non dispongono delle attrezzature ...

