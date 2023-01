Attore Di Mamma Ho Perso L\’Aereo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Introduzione al FilmHoL’AereoHoL’Aereo è una commedia familiare del 1990 diretta da Chris Columbus e interpretata da Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern e Catherine O’Hara. Il film racconta la storia di un bambino di 8 anni di nome Kevin McCallister (Culkin) che viene accidentalmente lasciato a casa dai suoi genitori durante le vacanze di Natale. Mentre i suoi genitori sono lontani, Kevin deve affrontare due ladri che cercano di rubare la sua casa. Il film ha ricevuto una buona accoglienza da parte della critica e ha vinto una nomination ai Premi Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Macaulay Culkin: L’Principale diHoL’Aereo Macaulay Culkin è unamericano meglio conosciuto per aver ...

A dare l'annuncio è stato il suo agente e dopo poco anche il marito, l 'comico Stephen Full ... The Vampire Diaries , in cui ha interpretato la spietata vampira Lily Salvatore, ladei ...A dare la notizia è stato suo marito, l'Stephen Full , tramite un comunicato. In pochissime ... "Sono diventata una sua fan fin da 24 e sono stata fortunata ad avere Annie nel ruolo della...

Thorne in giro per Parma... aspettando Mamma Mia - Foto: l'attore Clayton Norcross nella nostra città Gazzetta di Parma

Morta Odele Ventimiglia, la figlia dell’attore star de “I Soprano” aveva 25 anni ed era… Il Fatto Quotidiano

Mamma ho riperso l'aereo attori oggi: che fine hanno fatto FOTO Contra-Ataque

Alex D. Linz: età, carriera e vita privata del protagonista di ‘Mamma ho preso il morbillo’ Il Dunque

Jeremy Renner, l’attore pubblica un video dall’ospedale dopo l’incidente Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...