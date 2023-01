“Attento | devo dirti questa cosa” GF Vip 7 | Nikita avvisa Daniele su Oriana | “Mi raccomando”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) C’è ancora molta tensione al GF Vip 7 e Signorini dovrà cercare di dispensare serenità nella puntata del 30 gennaio. Intanto, nelle scorse ore sono statiPelizon eDal Moro i protagonisti di una conversazione molto rilevante che ha catalizzato l’attenzione del pubblico. In particolare, la modella di Trieste ha deciso di avvertire il coinquilino di un pericolo che starebbe correndo. Da parte del giovane è arrivata subito una risposta, dopo che lei ha deciso di metterlo subito in guardia. Nella casa del GF Vip 7, secondo quanto detto daPelizon,Dal Moro potrebbe subire dei contraccolpi a causa di un’altra concorrente,. Infatti, la triestina ha fatto sapere di essere davvero preoccupata per l’andamento del percorso dell’ex Uomini e Donne, che dovrà necessariamente ...