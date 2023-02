Attentato suicida in una moschea in Pakistan

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sarebbe salito a a 18 morti e 70 feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta all’interno di unadi Peshawar in. Le autorità locali hanno confermato che si è trattato di un. Il kamikaze ha fatto esplodere il suo giubbotto mentre i fedeli, tra cui molti poliziotti dei vicini uffici di polizia, stavano pregando. L’impatto dell’esplosione, secondo Zafar Khan, un agente di polizia locale, ha fatto crollare il tetto della. Già nel marzo del 2022 un potente ordigno era stato fatto esplodere in un luogo di culto del quartiere di Kocha Risaldar, vicino allo storico bazar Qissa Khwani, sempre a Peshawar. Allora i morti furono una sessantina. Secondo Muhammad Asim, un portavoce del Lady Reading Hospital di Peshawar, la maggior parte dei feriti sarebbero poliziotti. Il ...

Il bilancio dei morti ha superato il centinaio di persone, diventando il peggior attacco... I media ufficiali del Ttp si sono distanziati dall'di Peshawar dopo che inizialmente alcuni ...

Sono almeno 100 le persone morte nel grave attentato di lunedì in una moschea di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il ministro dell'Interno, Rana ...