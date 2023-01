Attentato in Pakistan | i funerali di alcune vittime

Funerali di alcune delle vittime dell'avvenuto in una moschea all'interno del quartier generale della polizia a Peshawar, nel nord - ovest del. Almeno 47 persone sono state uccise e circa 150 ferite, per lo piu' agenti ...Secondo la polizia, il kamikaze era un cittadino afghano , residente incon la sua ... È il più grave attacco a Peshawar dal marzo dello scorso anno, quando unsuicida in una moschea ...

Il panico, la fuga, la conta dei morti. Sono almeno 61 le vittime causate dall’attentato suicidi all’interno della moschea di Peshawar, in Pakistan, rivendicato dai talebani pakistani. Nella clip i mo ...Almeno 59 persone sono state uccise e 157 ferite dopo che un attentatore suicida si è fatto saltare in aria in una moschea in Pakistan.