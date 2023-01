Attacco terroristico in Pakistan | le immagini all’interno della moschea subito dopo l’esplosione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il panico, la fuga, la conta dei morti. Sono almeno 61 le vittime causate dall’attentato suicididi Peshawar, in, rivendicato dai talebanii. Nella clip i momenti di panico e di terrore, con parecchi feriti che vengono soccorsi e portati via dal luogo dell’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La terza possibile rivendicazione potrebbe arrivare dagli affiliati di Tehrik - e - Talib, gruppovicino ai Talebani macchiatosi a novembre di uncontro la polizia pakistana in ...Sette persone hanno perso la vita nell'a una sinagoga a Gerusalemme in pieno Shabbath e sabato due persone (per alcune fonti, tre) sono state raggiunte da proiettili a ...

Netanyahu non recederà dalla linea dura scelta con i palestinesi, anche se la spirale del sangue aumenterà solo le tensioni in tutta l'area. E l'attacco con i ...Il nuovo attentato, che colpisce una moschea sunnita si aggiunge a quello contro una moschea sciita, apre un nuovo fronte nella grave situazione di instabilità del paese ...