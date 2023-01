Attacco sedi diplomatiche | pm Roma indaga per terrorismo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – La Procura diipotizza i reati di danneggiamento e incendio aggravati dalle finalità dinei fascicoli aperti sugli attacchi, di matrice anarchica, alledi Berlino e Barcellona. A coordinare le indagini son o i magistrati dell’antiche hanno delegato le indagini a Digos e Ros. Nella serata di venerdì ignoti hanno infranto la vetrata del palazzo dove si trova il Consolato Generale a Barcellona, imbrattando una parete dell’ingresso dell’edificio mentre a Berlino è stata incendiata l’auto con targa diplomatica di un funzionario diplomatico in servizio all’Ambasciata d’Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il governo rende pubblica la propria posizione sul caso Cospito dopo le violenze contro le...Palazzo Chigi si aggiunge l'opinione del ministro degli Esteri Antonio Tajani ( " Stato sotto, ...

