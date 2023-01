Atletica | lancio del disco | 59 19 di Osakue al debutto a Torino

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sulla pedana di, Daisyriesce ad avvicinare i sessanta metri nella gara di esordio nel, piazzando una spallata a 59,19 nella fase regionale dei campionati invernali. Buon inizio di stagione, dunque, per la finalista olimpica, che nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo ha spedito l’attrezzo alla misura di 63,66 per eguagliare il record nazionale di Agnese Maffeis dopo un quarto di secolo. La rassegna tricolore andrà in scena tra un mese, il 25 e 26 febbraio a Rieti. “La misura non è male – commenta – ma ci ho messo un po’ a ingranare durante la gara anche per il freddo. Sicuramente è un buon esordio e ora penso al prossimo impegno che potrebbe essere a Genova tra un paio di settimane”. SportFace.