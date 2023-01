Assicurazioni | Howden | in Italia punta a nuove acquisizioni

Il gruppo assicurativo britannicopunta a nuove acquisizioni in Italia e conta di raddoppiare, nei prossimi cinque anni, i ricavi nel nostro paese che nell'anno fiscale 2022, chiuso lo scorso settembre, sono ammontati a 105 ...Roma - Federico Casini è stato nominato Ceo diItalia, società italiana diGroup, uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo. Lo si legge in una nota secondo cui Casini, classe 1960, bolognese, adottivo di Scicli per lunghi periodi dell'anno, vanta ...

