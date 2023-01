Assegno unico | ultimo mese per aggiornare l’Isee e ottenere l’aumento | ecco come fare

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Da marzo l’erogazione dell’sarà automatica per coloro che già ne beneficiavano nel 2022. Non sarà necessario presentare una nuova domanda ma è requisito fondamentaleentro il 28 febbraio: chi non lo farà si fermerà alla soglia minima di 50 euro

Le sanzioni per chi non rispetta la scadenza approfondimento, Inps: "Aumenti legati al costo della vita" Il Prospetto informativo disabili deve essere inviato esclusivamente per via ...... sanzioni fino a 1000 euro e sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza o dell'familiare per il mancato rispetto dell'obbligo dei genitori di provvedere all'istruzione ...

