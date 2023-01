Assegno di mantenimento | la legge 2023 è durissima con chi non lo versa

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 30 gennaio 2023) I problemi che si creano in caso di separazione e divorzio di due coniugi sono molti e molto complessi. Spesso le decisioni intermedie che portano a una separazione sono anche molto complesse da prendere e gestire, e gli errori in questo senso si pagano molto caro. In particolare quando si parla di alimenti. punizione per chi non paga l’diilovetrading.itQuando si arriva a un divorzio e a tutto quello che ne consegue, le cose si fanno infinitamente complicate. I problemi da gestire sono tanti, a partire dalla divisione dei beni fino a quel momento comuni, fino alla decisione del pagamento degli assegni dida un ex coniuge all’altro. La questione qui si fa seria, in quanto, se non gestito con la dovuta decisione e capacità, l’dipuò diventare un ...