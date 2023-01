Ascolti tv | i dati di domenica 29 gennaio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ancora bene Le Indagini di Lolita Lobosco 2 Nella serata di ieri,292023, su Rai Uno il nuovo appuntamento con la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha ottenuto 5.073.000 spettatori pari al 27.7% di share. Alle spalle su Canale 5 È per il Tuo Bene ha portato a casa 1.842.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 829.000 spettatori con il 4%. A seguire Blue Bloods ha interessato 803.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film The Legend of Tarzan ha intrattenuto 1.159.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai Tre preceduto da una presentazione (1.536.000 – 7.6%), dalle 20.33 alle 22.29 Che Tempo Che Fa ha raccolto 2.221.000 spettatori (10.8%) mentre – dalle 22.32 alle 0.02 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.241.000 spettatori (8.3%). Su Rete Quattro Zona Bianca è stato visto da 646.000 ...

