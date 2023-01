Ascolti TV | Domenica 29 Gennaio 2023 Lolita Lobosco domina con il 27 7% 5 mln Il film di Canale 5 fermo al 9 5% Domenica In 19 9-21 6% | Amici 23 2% | Verissimo 21 9-20%

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Le Indagini di2 Nella serata di ieri,29, su Rai1 la fiction Le Indagini diLo2 ha conquistato 5.073.000 spettatori pari al 27.7% di share (qui anticipazioni e). Su5 E’ per il Tuo Bene ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.842.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 829.000 spettatori con il 4%. A seguire Blue Bloods ha interessato 803.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 ilThe Legend of Tarzan ha intrattenuto 1.159.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.536.000 – 7.6%), dalle 20.33 alle 22.29 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.221.000 ...

