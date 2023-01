Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 29 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 30 gennaio 2023)TV: idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Continua il grande successo di Le Indagini di Lolita Lobosco 2, che si porta a casa la prima serata con oltre 5 milioni di spettatori. Canale5 vince ancora nel pomeriggio, con Amici oltre i 3 milioni di spettatori e Verissimo a 2,8, mentre Soliti Ignoti domina l’access a quasi 5 milioni.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2 ha totalizzato 5073 spettatori (27,71% di share); su Canale5 il film E’ per il tuo bene si è portato a casa 1842 spettatori (share 9,47%). Su Italia1 il film The Legend of Tarzan ha ottenuto 1159 spettatori (6,03%); su Rai2 ...