Aryna Sabalenka | vittoria agli Australian Open 2023 e numero due

(Di lunedì 30 gennaio 2023) A volte i sogni si avverano. Ed è bellissimo così.ha alzato al cielo il trofeo dedicato alla vincitrice deglidopo aver sconfitto in finalissima Elena Rybakina. Il cemento della terra dei canguri ha regalato alla tennista bielorussa il primo titolo di un Slam all’età di ventiquattro anni. La ragazza è riuscita a battere in rimonta (4-6, 6-3, 6-4) l’avversaria russa, ma naturalizzata kazaka, che era riuscita a primeggiare sul prato di Wimbledon durante la scorsa stagione tennistica. Un’affermazione non regalerà soltanto il primissimo acuto importante della carriera della giovane di Minsk: al termine del torneo oceanico, infatti, labalzerà dalcinque aldue della classifica WTA del tennis ...

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 30 gennaio 2023. Ecco come si presenta la classifica del singolare femminile. Iga Swiatek rimane saldamente in prima posizione, madopo il trionfo di Melbourne riescea riconquistare la seconda posizione mondiale , sopravanzando sia Ons Jabeur che Jessica Pegula. Entra per la prima volta in top - 10 Elena Rybakina ,...Le ultime sul tennis femminile La vincitrice degli Australian Open 2023è numero due al mondo, subito dietro all'eterna numero uno Iga Swiatek. Guadagna ancora una posizione Coco ...

Aryna Sabalenka trionfa agli Australian Open e ringrazia solo se stessa: Nessuno può aiutarmi Sport Fanpage

Australian Open: Sabalenka domina i fantasmi e rimonta Rybakina, è il primo trionfo slam [VIDEO] Ubitennis

Sabalenka, Aryna tigre di Minsk è la nuova imperatrice del tennis mondiale Affaritaliani.it

Tennis, Aryna Sabalenka vince gli Open d'Australia Agenzia ANSA

Aryna Sabalenka vince una finale piena di emozioni e conquista il suo primo Slam all'Australian Open (Video) LiveTennis.it

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 30 gennaio 2023. Ecco come si presenta la classifica del singolare femminile.La vittoria dell' Australian Open, suo primo Slam in carriera, in finale contro Elena Rybakina, pesa tantissimo nel ranking Wta: Aryna Sabalenka vola dal numero 5 al numero 2 mondiale. Tra la tigre de ...