Arresto di Messina Denaro | il pentito Mutolo | «Mi è sembrato un appuntamento Nel governo c’è sempre qualcuno…»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’aveva già dichiarato all’Adnkronos, definendo l’di Matteocome «una messa in scena – perché – quando arrestano un boss c’è tutto un altro clima. Armi alla mano, confusione». IlGaspareè tornato a ribadirlo la sera del 29 gennaio, ospite in studio a Non è l’arena. «Mi èpiù un, non c’era la concitazione vista in altri arresti di grandi boss». L’ex autista di Totò Riina, oggi collaboratore di giustizia e pittore italiano, ha detto a Massimo Giletti di auspicare che la cattura di«segni l’inizio della fine di Cosa nostra»., nel corso della trasmissione, ha parlato anche del rapporto tra Stato e mafia, del quale ne ha avuto evidenza ...