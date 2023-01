Arianna Mihajlovic | la vedova di Sinisa si sfoga | “Silenzio e rispetto” C’entra Massimo Giletti? Il retroscena

A un mese dalla scomparsa di suo marito, Sinisa, la mogliesi è sfogata via social.: lo sfogo In queste ore, ancora provata a causa della scomparsa di suo marito Sinisa, si è lasciata andare ad un duro sfogo via social contro chi avrebbe messo in ...Uno sfogo amaro quello a cui si è lasciata andaresui social. A un mese dalla morte del marito Sinisa , scomparso per una leucemia per cui era in cura da tre anni, la donna ha espresso tutto il proprio fastidio attraverso un post ...

Arianna Mihajlovic si sfoga: "Esigo silenzio e rispetto". L'obiettivo è Massimo Giletti La Repubblica

Lo sfogo di Arianna Mihajlovic a poche settimane dalla morte di Sinisa: Esigo rispetto Fanpage.it

Arianna Mihajlovic, la vedova di Sinisa si sfoga: “Silenzio e rispetto” Il Fatto Quotidiano

Arianna Mihajlovic, lo sfogo su Instagram: «Esigo silenzio e rispetto» ilmattino.it

Arianna Mihajlovic si sfoga: “Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia” Alfredo Pedullà

Arianna Rapaccioni sta vivendo un momento particolarmente difficile e doloroso a seguito della scomparsa di suo marito e compagno di una vita, Sinisa Mihajlovic. In queste ore la donna ha affidato ai ...La moglie dell'ex tecnico rossoblù, recentemente scomparso, ha scritto un post al vetriolo su alcune dichiarazioni a proposito della sua famiglia. Il destinatario dello sfogo potrebbe essere il giorna ...