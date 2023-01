(Di lunedì 30 gennaio 2023) Carlo, nuovo coach dell'APU, non usa mezzi i termini per descrivere la prestazione della sua squadra al termine della gara persa in ...

Carlo Finetti, nuovo coach dell', non usa mezzi i termini per descrivere la prestazione della sua squadra al termine della gara persa in ...Nel girone rosso vittoria della Giorgio Tesi Group Pistoia in casa della Staff Mantova, 79 - 94, così come vince la Fortitudo Flats Service Bologna, 95 - 67, contro l'Old Wild West. Bene ...

APU Udine, Finetti show: "Abbiamo fatto schifo al c***o" La Gazzetta dello Sport

Basket A2, l'analisi del coach di Udine è virale: 'Abbiamo fatto schifo al c...' Repubblica TV

Serie A2 femminile, l'Alperia Bolzano sorprende la Women Apu Udine UdineToday

A2 F - Una grandissima Alperia Bolzano batte la Apu Delser Udine Pianetabasket.com

La Fortitudo domina al Paladozza e schianta a suon di triple una Apu Udine irriconoscibile, mentre Cento espugna il fortino di Cividale e conquista la matematica permanenza in Serie A2, mantenendo al ...L'Assigeco Piacenza espugna il fortino della Acqua S.Bernardo Cantù, la Reale Mutua Torino infligge il primo ko interno alla Vanoli Cremona e la Fortitudo Bologna torna alla vittoria. Sono questi i te ...