Apb su Piazza Piano di Corte | “Ennesimo scivolone | atteggiamento pericoloso”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa a firma dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ “Autoreferenzialità e presunzione sono da sempre cattive consigliere. A ribadirlo è ciò che sta accadendo in merito al progetto di riqualificazione didi. I primi risultati tangibili dell’operazione restyling facevano strabuzzare gli occhi a un’intera Città, colpita da un intervento che in tanti (quasi tutti) bollavano come peggiorativo di un luogo storico per i beneventani. Come opposizione, i nostri dubbi li sollevavamo nella sede competente ovvero la Commissione sui Fondi Europei – Pics di palazzo Mosti. Alla maggioranza, in particolare, chiedevamo conto di alcune modifiche al progetto originale, insistendo sulla mancata interlocuzione con la Soprintendenza. La risposta? “Non è necessario alcun ...