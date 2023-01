Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 30 gennaio

Leggi su zon

(Di lunedì 30 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 30Michael fa visita a Gerry appena arrivato in ospedale. Il ragazzo fortunatamente è stabile e il medico va subito da Max e Vanessa per dirgli che è fuori pericolo. I due che fino a poco prima stavano litigando sembrano riavvicinarsi in qualche modo. Nel frattempo, Christof droga la bevanda di Karl convincendolo poi che è stata Ariane a farlo.: Deborah ...