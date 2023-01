Annie Wersching | morta l' attrice voce di The Last of Us

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Era comparsa in serie come Star Trek: Picard, 24, Bosch e Runaways ma era anche ladi Tess nel famoso videogioco

È morta l'attriceall'età di 45 anni . Lo ha annunciato il suo ufficio stampa e lo ha confermato il marito Stephen Full . Conosciuta per aver interpretato personaggi rilevanti in diverse serie ...è morta di tumore a 45 anni: l' attrice di 24, Bosch e Timeless era nota anche per il ruolo di doppiatrice del videogioco The last of us. L'interprete di Tess dal 2020 combatteva ...

E' morta Annie Wersching, l'attrice di Tess in The Last of Us ci lascia a 45 anni Everyeye Videogiochi

The Last of Us: Annie Wersching è morta a 45 anni, era l'interprete di Tess Multiplayer.it

È morta a 45 anni Annie Wersching, la Renee Walker in “24” e regina dei Borg in “Star Trek” La Stampa

È morta Annie Wershing, la Renee Walker in '24' e regina dei Borg in 'Star Trek' la Repubblica

Morta Annie Wersching, era stata Tess nel videogioco di The Last of Us eSports & Gaming

I fan di The Last of Us piangono una delle loro icone. È morta infatti all'età di 45 anni l'attrice Annie Wersching, dopo che le era stato diagnosticato un tumore nel 2020. Nata il 28 marzo 1977 a ...Volto noto del piccolo schermo per la sua partecipazione alle serie Star Trek: Picard, 24 e Bosch, Annie Wersching è morta la mattina del 29 gennaio 2023 in seguito a una lunga malattia.