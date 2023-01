Annie Wersching | chi era e come è morta l’attrice di The Vampire Diares? | Aveva 45 anni

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si spegne all’età di 45. Chi era e? Nata in Missouri nel 1977, inizia la sua carriera d’attrice facendo piccole parti in diversi show, la vediamo infatti in Supernatural, Streghe, Cold Case, Angel e Frasier. Ottiene successo al punto da ottenere diverse parti che l’hanno resa famosa.è nota infatti per aver interpretato diversi ruoli importanti. C’è chi la ricorda per le sue comparse in Stark Trek, chi l’amava dai tempi di General Hospital, chi l’ha vista nelle serie 24 (con il ruolo dell’agente Renee Walker), in Runaways (nel ruolo della cattiva) o in Bosch e Timeless e chi l’ha conosciuta con The. Forse è ...

