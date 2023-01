Angela Brandi | ricoverata in ospedale e poi dimessa | morta a 24 anni per uno ' choc emorragico polmonare'

, ricoverata in ospedale e poi dimessa e morta a 24 anni per uno ' choc emorragico polmonare '. Uno choc emorragico polmonare, dunque, una perdita di sangue che ha ostruito le vie aeree ...Uno shock emorraggico polmonare , una perdita di sangue che ha ostruito le vie aeree facendola soffocare: sarebbe questa la causa del decesso di, la 24enne deceduta la scorsa settimana nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli , in provincia di Napoli, dove era tornata in preda a una crisi qualche ora dopo essere stata ...

La 24enne di Licola il 24 gennaio si era rivolta al pronto soccorso per un'epistassi. Rimandata a casa, era tornata in arresto cardiaco. Sabato l'autopsia, ieri i funerali ...Dopo l’autopsia, eseguita sabato 28 gennaio, sono arrivati i risultati degli esami sul corpo di Angela Brandi, la 24enne deceduta la scorsa settimana nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ...