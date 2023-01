Andrea Piazzolla | ex assistente di Gina Lollobrigida | a giudizio | ecco perché

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Per quanto sia stato considerato dall’attrice, come un figlio,non ha esercitato i suoi doveri di padre nei confronti del bimbo avuto a seguito della sua relazione con una barista. Tanto da non aver versato l’assegno di mantenimento alla donna… o almeno di questo dovrà rispondere davanti al giudice il factotum della. Il figlio diriconosciuto solo tanti anni dopo Il ragazzino ormai 14enne è nato nel 2009 da una relazione tra il tuttofare e una barista di Trigoria. Una storia d’amore che sembrava destinata a concludersi con un matrimonio, tanto che la donna era stata presentata anche alla nota attrice presso cui illavorava. All’improvviso tutti i progetti sembra siano svaniti e il factotum pare abbia ...

Il tuttofare di Gina Lollobrigida ,, è stato citato a giudizio dalla Procura perché non ha versato l'assegno di mantenimento a favore del figlio nato nel 2009 da una relazione con Sara Urriera , 38 anni, riconosciuto ...Ancora problemi per, il discusso factotum di Gina Lollobrigida . Questa volta non c'entrano i contrasti con la famiglia dell'attrice recentemente scomparsa bensì alcune questioni legate alla sua vita ...

Nuovi guai in tribunale per il factotum della diva di Subiaco, scomparsa di recente all'età di novantacinque anni ...Il 35enne Andrea Piazzolla, già accusato di circonvenzione d'incapace nei confronti della diva del cinema, è stato citato in giudizio dalla procura perché non avrebbe versato l'assegno di mantenimento ...