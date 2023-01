(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Soltanto il Milan è più allo sbando della, ma anche per i bianconeri è tristissimo il ritorno alla realtà. Forse è stata soltanto una grande illusione, forse gli otto successi di fila erano una questione di equilibri fragili e di avversari non impossibili. Poi sono arrivati il Napoli d’un altro pianeta, l’Atalanta che ha ripreso a correre, e infine il Monza che diversamente dai bianconeri ha una bella idea di gioco. La botta della giustizia sportiva ha fatto il resto”. Lo scrive Fabio Licari sulladello Sport, commentando la sconfitta per 2-0 contro il Monza, all’Allianz. In tre partite, laha portato a casa solo un punto ma la caduta di ieri è la peggiore. “Lasembra scomparsa di nuovo, annegata dalla mancanza di idee, da una confusione tattica che le impedisce di prendere in mano la partita, ...

Jean - Éric Vergne ha affermato che è statagara pulita. Ha guadagnato alcune posizioni e ... Stoffel Vandoorne ha dichiarato che non avevano le qualifiche e non hannocapito cosa sta facendo ...Commenta per primo Ennesima figuraccia .dietro l'altra in un gennaio che è stato drammatico dal punto di vista sportivo. In questo ... quando era chiaro a tutti che Maignan avrebbe saltato...

Amiata da favola: ancora una domenica da tutto esaurito IlGiunco.net

Ancora una volta la Juve e Allegri non ci hanno capito niente (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

Ancora una sconfitta per il Futsal Ragusa, questa volta in casa del Taranto RagusaOggi

I numeri di Cosenza-Parma: ancora una volta l'inutilità del possesso e delle statistiche in generale Parma Live

Berlusconi promette di portare le pensioni minime a mille euro, ancora una volta Fanpage

Ora una Kusama gigantesca come un King Kong abbraccia il palazzo ... Il design gonfiabile è stato già protagonista altre volte: gli oggetti gonfiabili evocano ancora quel senso di ottimismo e di ...In Australia si sta cercando una piccola capsula radioattiva contenente cesio-137 ... visto che di questa piccola capsula cilindrica in argento al momento ancora non c’è traccia nonostante le ricerche ...