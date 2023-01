Il provvedimento trae origini dal fatto diavvenuto a Palagonia lo scorso 20 ottobre, all'... e la premeditazione nel delitto, svelando, così, in una fase del procedimento nel quale non è...Due morti (per ora) e 70 feriti è il bilancio parziale di un sospetto attacco suicida all'interno di una moschea nella città nord - occidentale di Peshawar, in Pakistan. Tredici feriti sono in gravi ...

Israele, ancora sangue: feriti padre e figlio. L'aggressore ha 13 anni ilGiornale.it

Scorre ancora sangue a Gerusalemme: attentato in sinagoga, 7 ... La Voce di New York

Ancora sangue a Gerusalemme: spari alla Città di Davide, 2 feriti gravi. L'attentatore aveva 13 anni Secolo d'Italia

Ancora sangue a Los Angeles: 3 morti in una sparatoria nel Westside La Voce di New York

Ancora sangue in Pakistan: esplosione in una moschea a Peshawar, ci sono morti e feriti Globalist.it

Il 30 gennaio 2002 a Cogne il piccolo Samuele Lorenzi fu ucciso brutalmente in casa. Per l'omicidio condannata la madre Annamaria Franzoni ...Arisu e i suoi compagni sono pronti a passare al secondo livello del "game". Questa nuova fase prevede uno scontro all'ultimo sangue contro gli stessi game master. Sebbene le sfide siano ancora più di ...