Anche Inaki Williams si preso una pausa

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'ultima volta che Iñakiaveva saltato una partita di Liga, quella stessa domenica segnava Francesco Totti e gli italiani votavano il referendum sulle trivelle. La Spagna era campione d'Europa in carica. Alla Casa Bianca risiedeva Obama. Apple aveva appena lanciato gli Airpods. Sono passati sei anni e nove mesi da quel 17 aprile 2016: 2.478 giorni, o 251 partite del campionato spagnolo. Tutte, ininterrottamente disputate dall’inossidabile attaccante dell’Athletic Bilbao. Un primato “al di là di ogni logica”, parola di medici e fisioterapisti, soprattutto considerati i forsennati calendari del calcio di oggi. Alla fine però, la settimana scorsa in Copa del Rey il sovraccarico muscolare è arrivato. E Iñakinon ha potuto scendere in campo domenica contro il Celta Vigo, mettendo fine a una striscia impressionante. “Mentirei”, ...