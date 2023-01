Anche in Spagna potrebbe scoppiare un caso “plusvalenze” che coinvolge il Valencia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quello delleè un tema scottante per quasi tutti i club di calcio, in Italia e all’estero. Nelle ultime ore inè rimbalzata la notizia secondo cui l’ex vicepresidente delha intentato una causa contro Peter Lim (azionista di maggioranza del), Layhoon Chan, Amedeo Salvo (entrambi ex dirigenti del) e Jorge Mendes presso la Procura Anticorruzione, L’accusa è di falso in bilancio e a scriverne è As: “Zorío (ex vice presidente del, ndr), tra gli altri presunti reati societari, denuncia per “falso in bilancio” il trasferimento chee Barcellona hanno effettuato nell’estate del 2019 di Cillessen e Neto, operazione che secondo Zorío è simile ai casi per i quali la Juventus è stata sanzionata in Serie A.” Secondo ...