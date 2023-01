(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Èil 41 bis. Non si possono usare gli atti intimidatori come un alibi. Legare il 41 bis ad una sorta di ritorsione significa fare il gioco di chi nega alla radice l'esistenza dello Stato di diritto e per questo giustifica l'uso della violenza". Così Andreadel Pd su twitter.

... V afferma i suoi ideali... Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV: ... Sergio Rubini, Mariana Raschillà, Pietro Del Giudice, Susanna Nicchiarelli e Angelo. Süskind - Le ...Leggi anche Alfredo Cospito, scontri a manifestazionea Roma: ferito un poliziotto ... ma che la riformanon ha funzionato del tutto ci sono prove concrete. Esempio: non sono un ...

Anarchici: Orlando, 'urgente trasferire Cospito e revocare il 41 bis' OlbiaNotizie

Anarchici: Orlando, 'visita a Cospito, applicato 41bis a fattispecie ... SardiniaPost

Cospito ‘chiama’ Nordio, la difesa dell’anarchico al 41bis ne chiede la revoca: “Rischia la vit... Il Riformista

Orlando visita Cospito: «Salviamogli la vita, ma il 41bis resta» Il Manifesto

Anarchici: Orlando, 'Cassazione non decide su Cospito, ora intervenga ministro' La Sicilia

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "È urgente trasferire Cospito e revocare il 41 bis. Non si possono usare gli atti intimidatori come un alibi. Legare il 41 bis ad una sorta di ritorsione significa fare il ..."Su come si dovrebbe migliorare - ha spiegato Donzelli - stanno lavorando e lavoreranno il Ministero con i magistrati e se necessario anche con l'Ordine dei giornalisti, ma che la riforma Orlando non ...