Anarchici | la stringata risposta del governo | “Nessun patto con chi minaccia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen – Ilrisponde agli, dopo i fatti riguardanti Alfredo Cospito e le minacce dei sedicenti “rivoluzionari” anche alla stampa, con il proiettile inviato alla redazione de Il Tirreno di cui parlavamo ieri., laagliIlrisponde agliin modo secco e netto, certamente “istituzionale”, per così dire, senza dilugarsi troppo quando forse ce ne sarebbe stata occasione. La nota di Palazzo Chigi recita: “Azioni del genere non intimidiranno le istituzioni. Tanto meno se l’obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici. Lo Stato non scende a patti con chi”. Parole non difficili da tradurre, almeno nel contesto del continuamente ...