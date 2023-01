Anarchici | appello artisti per Cospito | ‘ministro intervenga prima che sia tardi**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - ‘'Alfredoè un detenuto anarchico in sciopero della fame da più di 100 giorni per protestare contro il 41 bis, e l'ergastolo ostativo, a cui è sottoposto assieme ad altri 750 esseri umani. Lo accusano di aver commesso una strage più grave di quella di Capaci e via D'Amelio. Lo accusano di un attentato che però non ha causato né morti né feriti. Dicono sia il leader degli anarchici ma gli anarchici, come è noto, rifuggono capi o padrini di sorta''. E' quanto si legge nell'al ministro Nordio per l'anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre cento giorni e firmato da, attori e musicisti, fra cui Valerio Mastandrea, Jasmine Trinca, Michele Riondino, Paolo Calabresi, Ascanio Celestini, 99 posse. ‘'Per questo Alfredo ha iniziato una lotta con il suo corpo, una lotta ...