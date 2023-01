Amici22 | gli eliminati di Domenica 29 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Del allievi della scuola di Amici hanno definitivamente abbandonato il talent show. Ecco per chi si è infranto il sogno del serale Due ballerini hanno visto infrangersi i loro sogni. Il primo Samuel. Raimondo Todaro ha voluto sostituirlo con un altro ballerino. Tutti i ragazzi hanno iniziato a piangere e perfino Maria De Filippi si è commossa. Per fortuna a rincuorare il più piccolo della classe ci ha pensato Alessandra Celentano che sta lavorando ad una borsa di studio importante per poter, almeno in parte, coronare il sogno del giovane talento. Ma il percorso verso il serale non si interrompe solo per Samuel. Anche un altro nome forte del talent show di Maria De Filippi ha dovuto dire addio a compagni e coach. Si tratta di Vanessa, una delle ballerine più amate in rete ed eliminata da Emanuel Lo.