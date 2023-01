Amici 22 | Valeria e Vanessa durate “da Natale a Santo Stefano” ironizzano su TikTok

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La frase “durare da” esiste davvero nella lista dei detti popolari italiani edi22 l’hanno fatta loro. Ma letteralmente. Le due ragazze, infatti, entrate nella scuola didi Maria De Filippi poco prima delle vacanze di, sono uscite nel corso delle prime puntate pomeridiane di gennaio in seguito a sfide o più banalmente eliminazioni dirette.Mancini, nota ai più con lo pseudonimo di Guera, è infatti finita nello scandalo noce moscata ed è stata eliminata da una sfida diretta contro Cricca, ripescato a sorpresa dai professori.Bellini, invece, è stata eliminata direttamente dal suo professore Emanuel Lo così a caso perché non l’ha più reputata ...

Amici 22: si aggiungono nuovi dettagli a quello ormai ribattezzato "noce moscata gate". Ma cosa è successo veramente la notte di Capodanno