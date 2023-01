Amici 22 | le prime parole di Samuel Antinelli dopo l’eliminazione

Il ragazzo ha perso tutti i suoie non è l'unico a piangere e a disperarsi per quanto accaduto. Tanti altri sono i giovani di Fonte Nuova che, facendo parte della stessa comitiva, non si danno ...Credo che l aiuto più grande ti arrivi da chi ti sta intorno, dalla famiglia e dagli. Devi ... quando mi chiamavano dopo levittorie, ero stupita: "che cosa vogliono da me". Rispondevo a ...

Samuel Antinelli, le prime parole dopo l'eliminazione a sorpresa Novella 2000

Amici 2023, rumor giudici prime time: Maria potrebbe scegliere gli ex Emma e Stefano Blasting News Italia

Amici 2023: puntata di oggi 29 gennaio Soundsblog

Amici 22, è scontro tra i maestri Celentano e Todaro su Gianmarco Dire

Nausee, vomiti e scandalo ad "Amici". Vuoi usare davvero la noce moscata per sballarti Impara come Tiscali

Oggi e domani, all’istituto di Medicina legale della Sapienza saranno condotte le autopsie sui corpi dei cinque giovani morti nella notte di giovedì nel terribile ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...