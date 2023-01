Amici 22 | Isobel Kinnear e Gianmarco Petrelli sempre più uniti | c' è una nuova coppia nel talent? Ecco la risposta di lei

22,Kinnear è innamorata Ecco cosa ha risposto la ballerina Gianmarco nei giorni scorsi ha chiuso la sua storia con Megan Ria , dopo alcuni mesi di alti e bassi. Una decisione sofferta, ...Questo nuovo appuntamento di '22' inizia con il rinvio della sfida di Samu per ... Paky, che ha vinto la gara, si siede per primo ed è raggiunto dae Samu, votati dai propri compagni. Per ...

Isobel e Gianmarco di Amici stanno insieme La verità Tag24

Isobel e Gianmarco di Amici sono innamorati La ballerina svela la verità Biccy

Amici 22, sta nascendo l'amore tra Isobel e Gianmarco Tutta la verità Lanostratv

Amici 22 Alessio tra Isobel e Cricca: la ballerina a bocca aperta VIDEO Contra-Ataque

Amici 22, anticipazioni del 29 gennaio: due alunni devono lasciare ... Movieplayer

Ad Amici dopo la fine della storia con Megan Ria, Gianmarco Petrelli si è mostrato sempre più complice con Isobel Kinnear, possibile che ci sia un nuovo amore nell'aria Ecco cosa ha detto la ballerin ...Ieri su Instagram alcuni ex allievi del talent Amici di Maria De Filippi hanno postato delle foto che li ritraevano insieme a Roma. Si tratta della ballerina professionista Elena D’Amario che ha posta ...