Amici 22 | Eleonora Cabras lascia il talent “Non sei pronta per il serale” le dice Raimondo Todaro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel daytime di22 del 30 gennaio,ha eliminato. La ballerina era una delle ultime entrate nel programma, così come Vanessa e Valeria, eliminate nei giorni precedenti., ha spiegato alla ballerina che non la ritiene adatta per fase finale, questo perché, pur avendo del potenziale, ha delle lacune che non riuscirebbe a colmare in questo breve periodo. Il maestroin vista delche si avvicina ha dovuto prendere una decisione molto importante: peril percorso nella scuola di #22 si ferma qui. pic.twitter.com/aJ77HhZfQk —Ufficiale (@Ufficiale) January 30, 2023 Dopo la pausa natalizia, nella puntata di ...

Nel Day Time di oggi di22 tra gli eliminati è comparsa. Raimondo Todaro è tornato sui suoi passi. Aveva fatto entrare la ragazza con convinzione, sicuro di dargli una opportunità in attesa della partenza del ...L'allieva di22 non trattiene le lacrime dopo l'eliminazione: 'Per me è una sconfitta' Dopo aver saputo dell' eliminazioneha ammesso: 'Non me l'aspettavo ora ma in puntata' . Poi è ...

Vanessa Bellini polemica dopo l’addio al talent: “Percorso un po’ troppo breve” Il Serale di Amici 22 si avvicina ed è per ...Un'allieva di Amici 22 è stata eliminata dopo la puntata di domenica in cui era già uscito Samuel per volere di Todaro ...