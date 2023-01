Ambulanza si schianta contro auto. Anche due bambini tra i sette feriti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'è passata con il semaforo rosso e ha centrato in pieno la Y10 che aveva a bordo una coppia con due figli piccoli. Isono stati trasportati in elisoccorso al Gemelli di Roma

Stando ai primi accertamenti, l'sarebbe passata con il semaforo rosso andando a scontrarsi con l'auto, una Y10 bianca che da Velletri stava viaggiando in direzione Nettuno. All'altezza del ...Sul posto è giunta immediatamente un'del 118. I sanitari che hanno soccorso il ferito, un ... RiminiChiusi 84 - 58 San Marino in lutto, muore a soli 63 anni Ludovico Di Meo ...

Ambulanza si schianta contro un'auto: sette feriti tra cui due bambini RomaToday

L'ambulanza si schianta contro un'auto: paziente in codice rosso a ... Fanpage.it

Piancavallo, perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro: quattro feriti, due gravi ilgazzettino.it

Ultim’ora Frosinone – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro ... TG24.info

Omignano Scalo, schianto in pieno centro: sul posto ambulanza e ... Giornale del Cilento

L'ambulanza è passata con il semaforo rosso e ha centrato in pieno la Y10 che aveva a bordo una coppia con due figli piccoli. I bambini sono stati trasportati in elisoccorso al Gemelli di Roma ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...