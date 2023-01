La principessacon i genitori, la regina Maxima e il re Guglielmo, a Bonaire. Per la ragazza si tratta del primo viaggio ufficiale all'estero. Ai Caraibi resterà due settimane e farà tappa nelle sei isole che ...Eleganti sì ma senza troppa formalità. Maxima de la figliamiscelano con sapienza i vari ingredienti per la visita di due settimane ai Caraibi olandesi.punta tutto sui fiori per la sua prima volta ufficialmente in tour come erede al trono dei paesi Bassi mentre la regina Maxima finora sceglie un profilo un po più basso del suo solito, ...

Amalia d'Olanda, il primo royal tour da futura regina Vanity Fair Italia

Amalia d'Olanda: il suo primo royal tour da futura regina è ai Caraibi AMICA - La rivista moda donna

Il royal look del giorno. Il guardaroba di Amalia d'Olanda, al suo primo viaggio ufficiale nei Caraibi Io Donna

L'outfit regale di oggi: Caterina Amalia d'Olanda, romantica e trendy in giallo Vanity Fair Italia

Olanda, l'erede al trono Amalia non esce più di casa: è nel mirino del crimine organizzato Io Donna

Il guardaroba di Amalia d'Olanda al suo primo viaggio ufficiale nei Caraibi. La principessa sceglie abiti floreali, accessori macro e zeppe Amalia d’Olanda, prove di futura regina. La principessa ...Amalia d'Olanda debutta in un royal tour insieme ai genitori, ma al primo contatto con la cultura dell'isola di Bonaire appare ancora molto timida ...