Altro che Microsoft e vaccini | su cosa investe ora Bill Gates

(Di lunedì 30 gennaio 2023)che Big tech e, il fondatore di, va sul tradizionale. Come ha raccontato ieri Il Sole 24 Ore, il capostipite dell’informatica stando milioni in terreni agricoli. In pochi anni, è diventato il maggior proprietario individuale di “farmland” negli Stati Uniti: parliamo di circa 120 mila ettari di terra in 19 Stati americani. E negli ultimi mesi, ha espanso ulteriormente il suo singolare impero agricolo, puntando a nuovi possedimenti in North Dakota.è stato sempre piuttosto evasivo sulla questione. Solo qualche settimana fa ha dichiarato di aver investito in “fattorie e aziende agricole affinché diventino più produttive e creino lavoro, senza grandi disegni”. In effetti, l’agricoltura sembra essere (è il caso di dirlo) una ...

...un giorno a vivere in sogno una la vita dell'. Lasciandosi dei messaggi per il "risveglio" inizieranno a comunicare e a conoscersi, cercando di capire la loro strana relazione e il legameli ......di IK Multimedia per la registrazione della voce in alta qualità senza bisogno di nient'. È un ...e stereo - in modo da adattare la registrazione puntando sull'eliminazione del rumore piuttosto...

Londra, altro che Brexit: forte spinta al ritorno degli studenti-lavoratori ilmessaggero.it

Scarpinato e il pasticcio Messina Denaro, altro che massoneria: boss e tesoro mafia salvati da un litigio Il Riformista

Inter, altro che LuLa: Lautaro capitano del futuro e con Dzeko sono faville - Sportmediaset Sport Mediaset

Maria Attanasio, laterale ma tutt'altro che marginale L'HuffPost

Altro che “gennaio di ghiaccio”: è solo ordinario inverno Il Fatto Quotidiano

Ulteriore tratto comune è dato dallo svolgimento di attività lavorativa o extra-lavorativa che consentiva contatti quotidiani con bambini in tenera età. Ad esempio, uno degli arrestati era autista di ...Una bella affermazione ieri, domenica 29 gennaio, al Trofeo di karate over 12 a Montelupone in provincia di Macerata . Il karaté Lion di Avezzano (che si allena nella splendida palestra di via Sandro ...