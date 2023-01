Allarme in Australia | dal camion cade una capsula radioattiva e si perde in autostrada

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un incidente anomalo, quello avvenuto in, che sta impegnando addetti ai lavori e autorità locali in una disperata corsa contro il tempo per ritrovare – lungo 1.400 chilometri di– il fatidico “ago nel pagliaio”. Ossia, unacaduta da unnel tragitto dell’autocarro. Durante un viaggio partito dall’area nord di Newman – una piccola città nella remota regione di Kimberley – con destinazione un deposito nella periferia nord-est di Perth. È su questa sconfinata tratta, percorsa da un mezzo della società Rio Tinto, che l’azienda ha ammesso di aver perso unaindal ...

... in argento, veniva utilizzato nel suo sito minerario di Gudai - Darri nell'occidentale ... L'è stato condiviso da numerose testate. Un portavoce dell'azienda ha riferito alla Bbc che '...... 'Riconosciamo che la situazione è chiaramente molto preoccupante e ci dispiace per l'che ha causato nella comunità dell'occidentale. Oltre a sostenere pienamente le autorità ...

Misura solo otto millimetri per sei, ma contiene abbastanza Cesio-137 da far star molto male o addirittura uccidere un essere umano: è la piccola capsula radioattiva persa da un camion che viaggiava l ...Secondo l’azienda proprietaria, le speranze di trovare la capsula radioattiva sono buone ma per i servizi di emergenza australiani, in realtà, è ...