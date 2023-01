Alfredo Cospito trasferito al carcere di Milano

verrà trasferito nel penitenziario di Opera a Milano'. È quanto riferisce il suo avvocato Flavio Rossi Albertini. Il trasferimento è stato disposto dal Dipartimento dell'...verrà trasferito nel penitenziario di Opera a Milano". E' quanto riferisce il suo avvocato Flavio Rossi Albertini. "sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza ...

Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame spostato nel carcere di Opera. Il medico: "Unico modo per salvarlo è ... Il Fatto Quotidiano

Cospito sta male, decisa terapia. Governo: niente patti con chi minaccia. L'avvocato: fermi al 1978 RaiNews

Chi è Alfredo Cospito e come si è arrivati allo sciopero della fame Il Foglio

Cospito trasferito nel carcere di Opera, via da Sassari per motivi medici: resta al 41 bis Open

Chi è, di cosa è accusato e come sta Alfredo Cospito Domani

Alfredo Cospito non mangia da oltre cento giorni. Tra le motivazioni con cui ha motivato la scelta, ha detto: «La vita non ha senso in questa tomba per vivi». L’immagine scelta da Cospito mi è subito ...L’anarchico Alfredo Cospito lascia il carcere Bancali di Sassari per essere trasferito, già nelle prossime ore, in quello di Milano Opera. La decisione dei medici della Asl di Sassari, in stretto ...