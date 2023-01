Alessia Pifferi licenzia gli avvocati e cambia strategia difensiva

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) . I pm De Tommasi e Stagnaro chiederanno il processo con rito immediato Questa mattina era prevista una nuova udienza per il caso della morte della piccola Diana, la bimba lasciata da sola in casa per sei giorni consecutivi dalla madre,. Nel corso dell’udienza, fissata per discutere gli esiti della perizia, che ha escluso la presenza di tranquillanti nel biberon e nella bottiglietta d’acqua trovati vicino al corpo della bimba, è emerso che la donna hato i suoi dueSolange Marchignoli e Luca D’Auria, affidando la propria difesa al legale Fausto Teti. Leggi anche: Padova, giovane di 26 anni si getta sotto il treno. Lascia una lettera Il nuovo legale della donna ha chiesto termini a difesa per preparare meglio l’udienza. Il giudice ha fissato la prossima data al 8 febbraio 2023. Secondo ...