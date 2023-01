Alessandro Gassmann | Pd non vi voterò mai più

(Di lunedì 30 gennaio 2023) "Non vimai più. adieux".si sfoga così sul suo profilo twitter dopo la decisione dell'ex M5S ed eurodeputato Dino Giarrusso di entrare nel Pd. L'attore e regista romano non ...

"Non vi voterò mai più. adieux".si sfoga così sul suo profilo twitter dopo la decisione dell'ex M5S ed eurodeputato Dino Giarrusso di entrare nel Pd. L'attore e regista romano non nomina mai l'ex iena televisiva, ...si sfoga con un tweet dopo la decisione dell'ex Iena televisiva ed ex M5S Dino Giarrusso di entrare nel Pd . L'attore romano non nomina mai né i dem né il Giarrusso, ma le sue ...

Alessandro Gassmann contro Giarrusso scarica il Pd: "Non vi voterò mai più" Repubblica Roma

L'ira di Alessandro Gassmann contro il Pd: "Non vi voto mai più". Social scatenati: "È un inghiottitoio" Secolo d'Italia

Pd, l'addio di Alessandro Gassmann: «Riempito di individui non richiesti, non vi voto più» Corriere della Sera

Alessandro Gassmann, lo sfogo dopo l'annuncio di Giarrusso nel Pd: «Non vi voto mai più» ilmessaggero.it

Sfogo di Alessandro Gassmann dopo l'ingresso di Dino Giarrusso nel Pd: "Non vi voto mai più" L'HuffPost

Lo sfogo social dell'attore nelle stesse ore in cui l'ex grillino Giarrusso annunciava il proprio ingresso nel Pd. "Lontani dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni". Poi il sonoro vaff ...Alessandro Gassmann non ha preso molto bene l'ingresso di Dino Giarrusso nel PD e non ha paura a dirlo: ecco il suo tweet.